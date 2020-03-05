Власти Москвы просят сообщать, если в школе не измеряют температуру

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Департамент образования просит москвичей сообщать, если в их школе или детском саду не измеряют детям температуру или не выполняют другие предписания по профилактике гриппа и ОРВИ.

Ранее столичный департамент образования и науки в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом выпустил приказ, который предписывает всем руководителям образовательных организаций организовать ежедневное измерение температуры учащихся, оборудовать классы бактерицидными лампами закрытого типа, организовывать занятия класса в одном помещении, а также отменить массовые и выездные мероприятия и мероприятия в бассейнах.

"Если в школе или детском саду, который посещает ваш ребенок, по утрам не измеряют температуру или нарушают другие пункты приказа № 65 от 27.02.2020, то вы можете обратиться на специально организованную горячую линию департамента образования и науки города Москвы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента.