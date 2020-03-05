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Власти Москвы просят сообщать, если в школе не измеряют температуру
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РИА Новости

Власти Москвы просят сообщать, если в школе не измеряют температуру

11:48 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспресс-лаборатория в отдельном режимном корпусе Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Экспресс-лаборатория в отдельном режимном корпусе Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Экспресс-лаборатория в отдельном режимном корпусе Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Департамент образования просит москвичей сообщать, если в их школе или детском саду не измеряют детям температуру или не выполняют другие предписания по профилактике гриппа и ОРВИ.
Ранее столичный департамент образования и науки в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом выпустил приказ, который предписывает всем руководителям образовательных организаций организовать ежедневное измерение температуры учащихся, оборудовать классы бактерицидными лампами закрытого типа, организовывать занятия класса в одном помещении, а также отменить массовые и выездные мероприятия и мероприятия в бассейнах.
"Если в школе или детском саду, который посещает ваш ребенок, по утрам не измеряют температуру или нарушают другие пункты приказа № 65 от 27.02.2020, то вы можете обратиться на специально организованную горячую линию департамента образования и науки города Москвы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента.
Горячая линия организована по телефону 8 (495) 366-66-80, она работает с 8.00 до 20.00.
Врач осматривает пациента
2 марта, 21:08
У московских школьников будут ежедневно проверять температуру
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