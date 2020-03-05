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В Республике Сербской выявили два случая коронавируса
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РИА Новости

В Республике Сербской выявили два случая коронавируса

11:45 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. В Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выявлены два первых случая коронавируса, сообщил министр здравоохранения РС Ален Шеранич.
"Подтверждаем два случая. Первый пациент - сезонный рабочий, бывший в Италии, второй - его ребенок", - заявил Шеранич на пресс-конференции в Баня-Луке.
Министр здравоохранения добавил, что школа, в которой учится заболевший ребенок, закрыта на карантин.
Накануне о первом заболевшем сообщил минздрав Словении. Отмечается, что все возможные контакты больного в Словении сейчас проверяются.
МВД соседней Хорватии подтвердило в среду десятый случай коронавируса. Речь, как и в предыдущем случае, идет о водителе, который доставлял груз из зараженных регионов Италии.
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Всего на коронавирус в Хорватии проверили анализы 255 предполагаемых больных, еще девять находятся на тестировании. Под медицинский надзор поставлены 2 634 человека, посещавших зараженные регионы за рубежом.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан страны не паниковать и не делать запасов.
Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в минувшую среду первый случай заболевания в стране. По данным министерства, число больных не увеличилось. Премьер-министр Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.
Власти Сербии запустили специальный сайт для профилактики коронавируса и информирования граждан. Зараженных коронавирусом в стране нет, но два серба - члены команды круизного лайнера Diamond Princess - больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
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