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Попавшим в карантин в Москве больничные принесут на дом
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РИА Новости

Попавшим в карантин в Москве больничные принесут на дом

11:44 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лицам, находящимся на карантине после посещения стран с коронавирусом, больничные листы на дом принесет курьер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр напомнил, что по решению Роспотребнадзора, постановление об обязательной изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. При необходимости московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту.
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"В дополнение к этому порядку мы разработали меры профилактики для граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели. Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей", - пишет мэр.
Как отметил Собянин, если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Он также отметил, что при департаменте здравоохранения заработала служба курьеров, которые доставят больничный на дом.
"Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом", - добавил Собянин.
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