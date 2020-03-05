Попавшим в карантин в Москве больничные принесут на дом

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лицам, находящимся на карантине после посещения стран с коронавирусом, больничные листы на дом принесет курьер, сообщил мэр Москвы Лицам, находящимся на карантине после посещения стран с коронавирусом, больничные листы на дом принесет курьер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

Мэр напомнил, что по решению Роспотребнадзора, постановление об обязательной изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. При необходимости московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту.

"В дополнение к этому порядку мы разработали меры профилактики для граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции . Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели. Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей", - пишет мэр.

Как отметил Собянин, если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Он также отметил, что при департаменте здравоохранения заработала служба курьеров, которые доставят больничный на дом.

"Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом", - добавил Собянин.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали для профилактики заражения коронавирусом поддерживать чистоту рук, избегать рукопожатий и поцелуев, чаще проветривать помещение.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.