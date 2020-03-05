Эксперты рассказали, зачем россияне едут на Мальту

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. По данным Мальтийского управления по туризму, турпоток из России в эту страну растет четвертый год подряд: в 2019 году там побывало почти 32,5 тысячи россиян, что на 12 процентов превысило показатели 2018 года, По данным Мальтийского управления по туризму, турпоток из России в эту страну растет четвертый год подряд: в 2019 году там побывало почти 32,5 тысячи россиян, что на 12 процентов превысило показатели 2018 года, сообщает АТОР.

По прогнозам туроператоров, в 2020 году число российских гостей на Мальте может увеличиться более существенно. На этапе ранних продаж спрос по направлению вырос от 15 до 70 процентов.

Путевки на Мальту путешественники бронируют по всему сезону, включая апрель и май, и даже октябрь.

По наблюдениям туроператоров, россиян интересуют экскурсионные и образовательные туры, а также пляжный отдых.

При этом, по-прежнему около 30-35 процентов запросов по Мальте приходится на образовательные туры. Востребованы летние программы для школьников и студентов с изучением английского языка с полным погружением в среду общения со сверстниками из разных стран.