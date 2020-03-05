Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-05T12:02+0300
https://ria.ru/20200305/1568183263.html
Эксперты рассказали, зачем россияне едут на Мальту
https://cdn23.img.ria.ru/images/94588/63/945886348_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_6f43605fed3164f9fab89962e8e227f3.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, зачем россияне едут на Мальту

12:02 05.03.2020
861
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовОстров Гозо
Остров Гозо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. По данным Мальтийского управления по туризму, турпоток из России в эту страну растет четвертый год подряд: в 2019 году там побывало почти 32,5 тысячи россиян, что на 12 процентов превысило показатели 2018 года, сообщает АТОР.
По прогнозам туроператоров, в 2020 году число российских гостей на Мальте может увеличиться более существенно. На этапе ранних продаж спрос по направлению вырос от 15 до 70 процентов.
Путевки на Мальту путешественники бронируют по всему сезону, включая апрель и май, и даже октябрь.
По наблюдениям туроператоров, россиян интересуют экскурсионные и образовательные туры, а также пляжный отдых.
CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / VallettaСтолица Мальты Валлетта
Столица Мальты Валлетта
CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / Valletta
Столица Мальты Валлетта
При этом, по-прежнему около 30-35 процентов запросов по Мальте приходится на образовательные туры. Востребованы летние программы для школьников и студентов с изучением английского языка с полным погружением в среду общения со сверстниками из разных стран.
По прогнозам туроператора, спрос на такой образовательный продукт будет расти ежегодно.
Столица Мальты Валлетта
15 января, 11:36
Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"
411004
ТуризмТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМальтаОтдыхОбщество
Рекомендуем
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму снизили цены на отдых
Туристы с рюкзаками
Выяснилось, сколько россияне потратят на путешествия на 8 марта
Инспектора жандармерии при около места схода с рельсов скоростного поезда Страсбург в Париж. 5 марта 2020
Число пострадавших при ЧП с поездом Страсбург — Париж превысило 20
Фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Хищные птицы"
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
В России создали технологию 3D-печати сверхпрочных деталей из металла
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны
Мемориальная доска Андрею Карлову
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Исландии зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" объяснил, почему не отменяет рейсы в Китай
Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракеб провинции Идлиб в Сирии
Минобороны Турции сообщило о потерях сирийской армии в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф раскритиковал высшее образование в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
Лента новостейМолния