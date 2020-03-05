Контактировавших с новым заболевшим коронавирусом россиян установили

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Круг лиц, с которыми контактировал новый зараженный коронавирусной инфекцией в России, установлен, все они находятся под медицинским наблюдением, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Как ранее сообщили в штабе, 5 марта "подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", его состояние удовлетворительное. Итальянец прибыл в РФ 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке.
"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории Российской Федерации. Они находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
В нем подчеркивается, что ситуация находится на контроле оперативного штаба.
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