Контактировавших с новым заболевшим коронавирусом россиян установили

В Якутске проверяют на коронавирус женщину и ребенка

В Якутске проверяют на коронавирус женщину и ребенка

"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории Российской Федерации. Они находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.