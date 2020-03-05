В Афганистане заявили, что талибы нарушили соглашение

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Талибы нарушили условия соглашения и совершили 76 атак за первые три дня марта, афганские военные уничтожили в общей сложности 85 боевиков радикального движения, заявил представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.
В среду ВС США в Афганистане заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам в провинции Гильменд. Подчеркивалось, что эти действия являются ответом на атаки движения в отношении афганских вооруженных сил, которые являются союзником США. Американское командование призвало талибов прекратить атаки и придерживаться взятых обязательств в рамках соглашения о мире, подписанного 29 февраля в Дохе. В российском МИД, комментируя удар США, заявили, что он нарушает соглашение между Вашингтоном и движением.
"Талибан" нарушил соглашение и поставил под угрозу историческую возможность установления мира, совершив 76 нападений на афганские вооруженные силы за три дня марта. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана ответили на все атаки и убили в общей сложности 85 талибов. Наши силы ведут оборонительные действия, чтобы дать миру шанс", - написал Фейсал в Twitter.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.