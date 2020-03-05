Эстония и США обсудили инициативу "Трех морей"

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находящаяся в США, обсудила с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном предстоящий саммит инициативы "Трех морей" и сотрудничество в сфере безопасности, сообщила в четверг канцелярия главы эстонского государства.
Инициатива "Трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Ее цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
США заявляют о своем стремлении продолжать сотрудничество с государствами Трехморья. Трамп на саммите инициативы "Трех морей" в 2017 году говорил о необходимости переориентации европейского энергетического рынка на поставки углеводородов из США.
Калльюлайд отметила, что саммит инициативы "Трех морей", который в июне пройдет в Таллине, становится важной частью трансатлантического сотрудничества, связанного как экономическими, так и геополитическими аспектами.
"О'Брайен, в свою очередь, подчеркнул, что таллинский саммит и его успех являются ключом к будущему инициативы "Трех морей". Мы также обсудили ситуацию с безопасностью в более широком смысле и сотрудничество в этой области, как в рамках НАТО, так и на двусторонней основе, а также по вопросам кибербезопасности, включая вопросы, связанные с развитием сети 5G. О'Брайен также поблагодарил Эстонию за наш образцовый вклад в развитие своей обороноспособности", - цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Ранее эстонские СМИ сообщили, что Трамп может приехать на саммит в Таллин, поскольку США проявляет интерес к этой инициативе, видя в ней новые возможности для отношений с Европой. Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности, что США выделят странам Центральной и Восточной Европы около 1 миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы "Трех морей".