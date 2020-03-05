Эстония и США обсудили инициативу "Трех морей"

"О'Брайен, в свою очередь, подчеркнул, что таллинский саммит и его успех являются ключом к будущему инициативы "Трех морей". Мы также обсудили ситуацию с безопасностью в более широком смысле и сотрудничество в этой области, как в рамках НАТО, так и на двусторонней основе, а также по вопросам кибербезопасности, включая вопросы, связанные с развитием сети 5G. О'Брайен также поблагодарил Эстонию за наш образцовый вклад в развитие своей обороноспособности", - цитирует Кальюлайд канцелярия президента.