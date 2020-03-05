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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-03-05T11:27+0300
https://ria.ru/20200305/1568182478.html
На полках "Магнита" станет больше тульских товаров
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РИА Новости

На полках "Магнита" станет больше тульских товаров

11:27 05.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин во время посещения распределительного центра "Магнит"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время посещения распределительного центра Магнит
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 5 мар - РИА Новости. Власти Тульской области и один из лидеров российского ритейла - компания "Магнит" - договорились о расширении присутствия товаров тульских производителей в своих магазинах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, в настоящее время "Магнит" работает примерно с 50 тульскими поставщиками. На их долю в сегменте социально значимых товаров в принадлежащих компании магазинах приходится более 18%.
"Уверен, что общими усилиями нам удастся значительно повысить этот показатель. Правительство региона нацелено на взаимодействие и совместные проекты с тульскими производителями и компанией "Магнит", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду на совещании с руководством ритейлера и тульскими производителями.
По информации пресс-службы, на встрече речь шла о возможности размещения на полках "Магнита" товаров не только крупных предприятий, но и сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств с небольшими объемами производства, которых в регионе более тысячи.
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"Обеспечение баланса интересов всех участников продовольственного рынка – одна из приоритетных задач власти и бизнеса. Уверен, что после сегодняшней встречи на полках магазинов "Магнит" станет больше товаров местных производителей , - сказал Дюмин.
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Тульская областьАлексей ДюминТульская областьЭкономика
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