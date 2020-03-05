На полках "Магнита" станет больше тульских товаров

ТУЛА, 5 мар - РИА Новости. Власти Власти Тульской области и один из лидеров российского ритейла - компания "Магнит" - договорились о расширении присутствия товаров тульских производителей в своих магазинах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, в настоящее время "Магнит" работает примерно с 50 тульскими поставщиками. На их долю в сегменте социально значимых товаров в принадлежащих компании магазинах приходится более 18%.

"Уверен, что общими усилиями нам удастся значительно повысить этот показатель. Правительство региона нацелено на взаимодействие и совместные проекты с тульскими производителями и компанией "Магнит", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду на совещании с руководством ритейлера и тульскими производителями.

По информации пресс-службы, на встрече речь шла о возможности размещения на полках "Магнита" товаров не только крупных предприятий, но и сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств с небольшими объемами производства, которых в регионе более тысячи.