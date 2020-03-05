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"Аэрофлот" презентовал первый Airbus A350
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РИА Новости

"Аэрофлот" презентовал первый Airbus A350

11:38 05.03.2020
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Компания "Аэрофлот" в среду представила в аэропорту Шереметьево новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. Авиакомпания является первым в России эксплуатантом воздушного судна такого типа.
© Фото : предоставлено ПАО «Аэрофлот»

Новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. К концу 2020 года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. В официальной церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель министра транспорта России Александр Юрчик, председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт и члены совета директоров ПАО "Аэрофлот".

Аэрофлот презентовал первый Airbus A350
1 из 7

Новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. К концу 2020 года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. В официальной церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель министра транспорта России Александр Юрчик, председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт и члены совета директоров ПАО "Аэрофлот".

© Фото : предоставлено ПАО «Аэрофлот»
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

С приходом этого самолета перед "Аэрофлотом" открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров, сказал на церемонии генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.

Аэрофлот презентовал первый Airbus A350
2 из 7

С приходом этого самолета перед "Аэрофлотом" открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров, сказал на церемонии генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Пассажирский салон Airbus A350 "Аэрофлота" имеет трехклассную компоновку: бизнес (28 мест), комфорт (24 места) и эконом (264 места).

Аэрофлот презентовал первый Airbus A350
3 из 7

Пассажирский салон Airbus A350 "Аэрофлота" имеет трехклассную компоновку: бизнес (28 мест), комфорт (24 места) и эконом (264 места).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль СитдиковКомпоновка салона "комфорт".
Аэрофлот презентовал первый Airbus A350
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Компоновка салона "комфорт".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ салоне бизнес-класса установлены кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать. Кресла расположены в индивидуальных кабинах – сьютах. В каждой кабине установлены мониторы диагональю 54 см. Еще одна особенность – барная стойка с напитками и закусками. На борту Airbus A350 также установлена уникальная система освещения с возможностью изменения цветовой гаммы в зависимости от этапа полета. Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с высокоскоростным доступом в интернет.
Аэрофлот презентовал первый Airbus A350
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В салоне бизнес-класса установлены кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать. Кресла расположены в индивидуальных кабинах – сьютах. В каждой кабине установлены мониторы диагональю 54 см. Еще одна особенность – барная стойка с напитками и закусками. На борту Airbus A350 также установлена уникальная система освещения с возможностью изменения цветовой гаммы в зависимости от этапа полета. Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с высокоскоростным доступом в интернет.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Чайковского.

Аэрофлот презентовал первый Airbus A350
6 из 7

Первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Чайковского.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Аэрофлот" разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи. Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла.

Аэрофлот презентовал первый Airbus A350
7 из 7

"Аэрофлот" разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи. Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РоссияАэрофлотAirbus A350
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