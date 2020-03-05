"Аэрофлот" презентовал первый Airbus A350

С приходом этого самолета перед "Аэрофлотом" открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров, сказал на церемонии генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.