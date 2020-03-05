"Аэрофлот" презентовал первый Airbus A350

Новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. К концу 2020 года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. В официальной церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель министра транспорта России Александр Юрчик, председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт и члены совета директоров ПАО "Аэрофлот".
Новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. К концу 2020 года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. В официальной церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель министра транспорта России Александр Юрчик, председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт и члены совета директоров ПАО "Аэрофлот".
С приходом этого самолета перед "Аэрофлотом" открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров, сказал на церемонии генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.
С приходом этого самолета перед "Аэрофлотом" открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров, сказал на церемонии генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.
Пассажирский салон Airbus A350 "Аэрофлота" имеет трехклассную компоновку: бизнес (28 мест), комфорт (24 места) и эконом (264 места).
Пассажирский салон Airbus A350 "Аэрофлота" имеет трехклассную компоновку: бизнес (28 мест), комфорт (24 места) и эконом (264 места).
Первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Чайковского.
Первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Чайковского.
"Аэрофлот" разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи. Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла.
"Аэрофлот" разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи. Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла.