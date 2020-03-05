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Депутатам в регионах могут разрешить руководить фирмами
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РИА Новости

Депутатам в регионах могут разрешить руководить фирмами

11:23 05.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве депутатов региональных парламентов, работающих на непостоянной основе, руководить коммерческими предприятиями.
Авторами инициативы стали первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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Как напомнил Исаев, в декабре 2019 года в третьем чтении был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции". Он пояснил, что данный закон содержит норму, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных законодательных собраний, работающих на непостоянной основе.
"В связи с этим проектом федерального закона предлагается в частях 3.3 и 3.4 статьи 12.1 федерального закона "О противодействии коррупции" уточнить, что запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе", - отмечается в пояснительной записке к документу.
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РоссияВасилий ПискаревАндрей ИсаевГосдума РФПолитика
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