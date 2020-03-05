Депутатам в регионах могут разрешить руководить фирмами

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве депутатов региональных парламентов, работающих на непостоянной основе, руководить коммерческими предприятиями.

Авторами инициативы стали первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Как напомнил Исаев, в декабре 2019 года в третьем чтении был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции". Он пояснил, что данный закон содержит норму, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных законодательных собраний, работающих на непостоянной основе.