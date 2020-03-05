Мишустин оценил ситуацию с диагностикой онкозаболеваний

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на поощрение медицинских работников за диагностику онкологических заболеваний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Свыше 1 миллиарда рублей направим на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за качественную диагностику онкозаболеваний", - сказал он в ходе заседания правительства.
Премьер отметил, что это необходимо для стимулирования ранней диагностики рака.
"Наша основная цель - добиться ранней диагностики рака", - добавил он.
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