В ЦИК рассказали, когда стартует кампания по голосованию за поправки

"Общероссийское голосование будет проходить по специальному закону, который сейчас в Государственной думе принимается. Ровно в тот день, когда статья 2 закона вступит в действие - мы с вами, вся наша избирательна система стартует в полной мере. Это будет именно ровно в тот день",- сказала Памфилова на втором Общероссийском электоральном медиафоруме.