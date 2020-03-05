В ЦИК рассказали, когда стартует кампания по голосованию за поправки

СТРЕЛЬНА, 5 мар - РИА Новости. Кампания по запланированному на 22 апреля общероссийскому голосованию стартует в тот день, когда вступит в действие вторая статья рассматриваемого в Госдуме законопроекта о поправках в Конституцию РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Общероссийское голосование будет проходить по специальному закону, который сейчас в Государственной думе принимается. Ровно в тот день, когда статья 2 закона вступит в действие - мы с вами, вся наша избирательна система стартует в полной мере. Это будет именно ровно в тот день",- сказала Памфилова на втором Общероссийском электоральном медиафоруме.
Глава ЦИК отметила, что президент России своим распоряжением правомерно возложил на ЦИК и всю избирательную систему РФ именно подготовку к организации проведения предстоящего общероссийского голосования. "Вот уже то, что будет касаться порядка проведения голосования - это начнёт действовать, когда начнёт действовать вторая статья (закона о поправках)",- добавила она.