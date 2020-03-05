В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.

Следующее заседание назначили на 31 марта, на нем заслушают адвокатов.

Дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.

По делу проходят 28 человек, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен (сейчас проживает в США, обвинения отвергает). Прокуроры считают, что убийство Карлова было провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.