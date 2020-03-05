Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T17:44+0300
https://ria.ru/20200305/1568181835.html
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
https://cdn23.img.ria.ru/images/155069/45/1550694523_0:92:2984:1771_1036x0_80_0_0_7ff8969c96b8935635e26e02cfd58c98.jpg
РИА Новости

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

11:18 05.03.2020 (обновлено: 17:44 05.03.2020)
32795
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска Андрею Карлову
Мемориальная доска Андрею Карлову
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мемориальная доска Андрею Карлову. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.
Следующее заседание назначили на 31 марта, на нем заслушают адвокатов.
Дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.
По делу проходят 28 человек, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен (сейчас проживает в США, обвинения отвергает). Прокуроры считают, что убийство Карлова было провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Слушания длятся больше года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все подсудимые отвергают причастность к преступлению.
Посол России в КНДР Александр Мацегора
19 декабря 2019, 10:12
Посол России в КНДР поделился воспоминаниями об Андрее Карлове
2614137139200
Обсудить 20
Андрей КарловТурцияВ мире
Популярные комментарии
Мы дела не знаем. Может эти пятеро и не виновны. Сложно судить не имея достаточной информации.
5 марта, 11:23
Д Денис Хорошев
871014129
Пятерых оправдали, а 23 признали виновными! А в заголовке что? Работаете в стиле Ленты.
5 марта, 11:38
Эдик Камушкин
9951003
Рекомендуем
Мигранты на турецко-греческой границе
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
Лента новостейМолния