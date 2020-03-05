В Омске экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что А320 готовится к экстренной посадке в Омске после сообщения о "минировании".
Согласно онлайн-табло, рейс SU1640 приземлился в 14.06 (11.06 мск). Оперативно прокомментировать ситуацию в аэропорту Омска имени Карбышева не смогли.
Это уже не первое сообщение о "минировании" самолета в последние дни, ни одно из предыдущих не подтвердилось. Является ли это частью масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно. Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.