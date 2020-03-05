Ким Чен Ын выразил поддержку Мун Чжэ Ину в связи с коронавирусом

"Ким Чен Ын заявил: "Я верю, что Южная Кореи сможет победить (вирус – ред.)", - процитировал послание Ким Чен Ына на брифинге представитель президента Южной Кореи Юн До Хан.

По его словам, Ким Чен Ын также "беспокоился о здоровье" южнокорейского президента и выразил сожаление, что ничем не может помочь. "Он выразил неизменное доверие к президенту и заявил, что будет тихо поддерживать Южную Корею, чтобы она справилась с коронавирусом", - заявил Юн До Хан.

Лидер КНДР в письме также выразил свои мысли и позицию по поводу ситуации на Корейском полуострове.

Президентская администрация РК сообщила, что в четверг отправила ответное письмо с благодарностью.