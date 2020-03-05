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СК возбудил дело об убийстве девочки, пропавшей под Костромой
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РИА Новости

СК возбудил дело об убийстве девочки, пропавшей под Костромой

11:13 05.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки, которая вышла из школы, но домой не вернулась, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 4 марта восьмилетняя девочка не вернулась домой после школы. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Ребенка ищут полицейские, добровольны отряда "Лиза Алерт" и местные жители.
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, вечером 4 марта девочка шла домой по улице Дорожной в сторону своего дома.
"Однако домой она так и не пришла. До настоящего времени местонахождение ребенка неизвестно", - говорится в сообщении.
Следователями выясняются все обстоятельства исчезновения школьницы и установление ее местонахождения, допрашиваются родственники, устанавливается круг общения пропавшей девочки.
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Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
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Следственный комитет России (СК РФ)Костромская областьПроисшествия
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