Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
"Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны. А в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства", — сказал он на заседании кабмина.
Закон о госзакупке незарегистрированных лекарств вступил в силу 1 марта. Он разрешает правительству по решению врачебной комиссии покупать необходимые препараты за рубежом, кроме того, в документе уточняется понятие "взаимозаменяемых лекарственных препаратов" и определяется, по какой формуле на них будут назначать цену по госзакупкам.
Минздрав ранее утвердил перечень незарегистрированных лекарств, которые будут ввозить из-за границы: диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал. На их закупку в 2020 году выделено 22 миллиона рублей.
В комитете палаты по охране здоровья отмечали, что благодаря новому закону больше не должны повторяться ситуации, когда на женщин, приобретавших в интернете лекарства для своих больных детей, заводили уголовные дела.
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