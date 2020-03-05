Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

"Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны. А в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства", — сказал он на заседании кабмина.