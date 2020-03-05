В Латвии блокируют дороги, протестуя против территориальной реформы

РИГА, 5 мар - РИА Новости. Жители самоуправлений Латвии начали блокировать дороги страны на 400 сельскохозяйственных машинах в знак протеста против административно-территориальной реформы, которую Сейм на заседании в четверг должен утвердить во втором чтении.
По данным агентства, данная реформа - один из приоритетов правительства Кришьяниса Кариньша. По плану министерства среды и регионального развития число самоуправлений должно сократиться со 119 до 40: 35 краев и пять республиканских городов. Обосновывая реформу, глава министерства Юрис Пуце ссылался на то, что 104 из 119 нынешних муниципалитетов являются дотационными и только 57 самоуправлений могут обеспечить работой более 40% своего населения. Противники реформы считают, что новые границы административных единиц были нарисованы исходя из политических интересов правящих партий, которые хотели бы расширить власть на краевом уровне.
24 февраля, 14:47Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы
"Как сообщил координатор протеста от Икшкильского края Петерис Димантс (СЗК), на дороги по всей стране выехали около четырехсот сельскохозяйственных машин: тракторы, бульдозеры, экскаваторы и так далее. Эта техника движется по пятнадцати дорогам Латвии со скоростью десять километров в час, блокируя их", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, участники акции настроены решительно, они отмечают, что Пуце не вступает с ними ни в какой диалог, пытаясь разрушить систему самоуправлений, ликвидировав те муниципалитеты, которые находятся под контролем оппозиции – парламентской оппозиции в лице союза зеленых и крестьян или региональных партий, таких как "Латвии и Вентспилсу".
По данным Sputnik, следующую акцию недовольные жители самоуправлений обещают провести в Риге. В четверг тракторы в Ригу не поедут, вместо этого у здания Сейма перед началом заседания выстроились руководители и представители протестующих самоуправлений с плакатами, на которых изображены гербы ликвидируемых городов и надпись "Ликвидировать" - министр Юрис Пуце".