В Латвии блокируют дороги, протестуя против территориальной реформы

РИГА, 5 мар - РИА Новости. Жители самоуправлений Жители самоуправлений Латвии начали блокировать дороги страны на 400 сельскохозяйственных машинах в знак протеста против административно-территориальной реформы, которую Сейм на заседании в четверг должен утвердить во втором чтении.

По данным агентства, данная реформа - один из приоритетов правительства Кришьяниса Кариньша. По плану министерства среды и регионального развития число самоуправлений должно сократиться со 119 до 40: 35 краев и пять республиканских городов. Обосновывая реформу, глава министерства Юрис Пуце ссылался на то, что 104 из 119 нынешних муниципалитетов являются дотационными и только 57 самоуправлений могут обеспечить работой более 40% своего населения. Противники реформы считают, что новые границы административных единиц были нарисованы исходя из политических интересов правящих партий, которые хотели бы расширить власть на краевом уровне.

"Как сообщил координатор протеста от Икшкильского края Петерис Димантс (СЗК), на дороги по всей стране выехали около четырехсот сельскохозяйственных машин: тракторы, бульдозеры, экскаваторы и так далее. Эта техника движется по пятнадцати дорогам Латвии со скоростью десять километров в час, блокируя их", - пишет Sputnik

Как отмечает агентство, участники акции настроены решительно, они отмечают, что Пуце не вступает с ними ни в какой диалог, пытаясь разрушить систему самоуправлений, ликвидировав те муниципалитеты, которые находятся под контролем оппозиции – парламентской оппозиции в лице союза зеленых и крестьян или региональных партий, таких как "Латвии и Вентспилсу".