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Совфед рассмотрит закон о поправках в Конституцию 11 марта
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РИА Новости

Совфед рассмотрит закон о поправках в Конституцию 11 марта

11:07 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Закон о поправках в Конституцию РФ внесён в проект повестки заседания Совета Федерации 11 марта, следует из размещенного документа на сайте Совфеда.
В проекте повестки отмечается, что Госдуму рассмотрит законопроект в третьем, окончательном чтении в тот же день.
Планируется, что соисполнителями закона при его рассмотрении в СФ выступят все комитеты палаты, доложит его глава конституционного комитета, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Конституция РФ
4 марта, 19:00
Эксперты: поправки в Конституцию отвечают запросам общества
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РоссияАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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