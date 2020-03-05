Совфед рассмотрит закон о поправках в Конституцию 11 марта

В проекте повестки отмечается, что Госдуму рассмотрит законопроект в третьем, окончательном чтении в тот же день.

Планируется, что соисполнителями закона при его рассмотрении в СФ выступят все комитеты палаты, доложит его глава конституционного комитета, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон Андрей Клишас.