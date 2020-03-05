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2020-03-05T11:05+0300
https://ria.ru/20200305/1568181091.html
ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
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РИА Новости

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

11:05 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Ранее о риск-факторах для инвесторов написало РБК со ссылкой на проспект к новому выпуску евробондов ГТЛК на 600 миллионов долларов.
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Согласно документу, специалисты считают, что для Sukhoi Superjet 100 нет развитого рынка, не разработана сеть для поставки запчастей, что затрудняет обслуживание и ремонт самолета.
В ГТЛК заявили, что при поддержке Минпромторга делают все возможное для снижения таких рисков, выполняя функцию агента по закупкам запчастей для клиентов. Кроме того, с изготовителем самолета реализуют предварительные программы обслуживания.
Вместе с тем в компании признали, что после аварии с Sukhoi Superjet 100 сохраняются значительные риски при эксплуатации этих самолетов. В ГТЛК также понимают, что такая ситуация может негативно повлиять на продажи.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
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