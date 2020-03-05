В Крыму реакцию Киева на визит делегации из Сицилии назвали наглостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал наглостью и цинизмом реакцию киевских властей на визит итальянской делегации из Сицилии в Крым.
Делегация из разных муниципалитетов Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым. Визит продлится до 6 марта. Представители делегации попали в базу украинского сайта "Миротворец". При этом МИД Украины выступил с заявлением об осуждении визита делегации.
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"Украина нагло, цинично и бесцеремонно пытается оказывать давление на граждан Европейского союза, в частности на делегацию, приехавшую в Крым из Сицилии. Все это нарушение прав и законных интересов граждан Европы", - сказал РИА Новости Гемпель, который сопровождает делегацию.
По его словам, Украина с одной стороны пытается позиционировать себя как европейская часть и приверженец европейской демократии, а с другой - попирает права граждан Евросоюза.
"Наши гости, главы муниципальных образований Сицилии, возмущены подобным поведением МИДа Украины. Никто не имеет права оказывать на них давление и ограничивать их в передвижении и контактах, в том числе с Республикой Крым. Это провальная политика", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ее в этом поддерживают ряд стран Запада. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".