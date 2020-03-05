В Мексике с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами

"Зарегистрирована авария с двумя цистернами токсичного вещества на железной дороге в Тлакотепек-де-Хуарес, Пуэбла. В населенных пунктах в радиусе пяти километров объявлена эвакуация. На данный момент риска для населения нет", - говорится в сообщении службы в Twitter.