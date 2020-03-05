Всем находящимся на карантине из-за COVID-19 в Москве дадут больничные

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за коронавируса , даже здоровым людям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям. Если из Италии и других неблагополучных по коронавирусу стран приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по одной заявке", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что получить больничный лист можно и задним числом, например, если человек прибыл неделю назад. Кроме того, в целях недопущения злоупотреблений с больничными листами факт пересечения границы будет проверен путем электронного взаимодействия с Пограничной службой ФСБ России.

"Объявленный сегодня порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным и будет действовать до 1 апреля 2020 года", - отметил мэр.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.