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Летевший из Москвы А320 готовится к экстренной посадке в Омске
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РИА Новости

Летевший из Москвы А320 готовится к экстренной посадке в Омске

10:56 05.03.2020 (обновлено: 14:26 05.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет А320, вылетевший из аэропорта "Шереметьево", готовится к экстренной посадке в аэропорту Омска после получения сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Аэропорт "Шереметьево" после вылета А320 в Омск получил сообщение с угрозой взрыва на борту воздушного судна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Омска.
Это уже не первое сообщение о "минировании" самолета в последние дни, ни одно из предыдущих не подтвердилось.
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