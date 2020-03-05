Закон об объявлении ЧП из-за вируса в Японии могут принять 12 марта

По его данным, премьер-министру Японии Синдзо Абэ удалось получить принципиальное согласие у лидеров оппозиции на принятие закона на фоне того, что в стране число заразившихся новой инфекцией превысило 1000 человек.

Как заявил Абэ в среду, "необходимы правовые рамки для подготовки к худшему развитию событий, чтобы можно было ввести чрезвычайное положение".

Для этого правительство хочет внести поправки в имеющийся закон о так называемом "птичьем гриппе", для того чтобы применить его в борьбе с коронавирусом на срок до 2022 года, согласно данным агентства Киодо. Однако это не означает, что чрезвычайное положение в Японии будет обязательно введено.