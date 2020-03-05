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2020-03-05T10:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568180448.html
Источник рассказал о состоянии военных, пострадавших под Мурманском
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254516_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_0772e9231fb52e705dd600c96232c9c2.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о состоянии военных, пострадавших под Мурманском

10:55 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Состояние все пятерых военнослужащих-контрактников, пострадавших в результате срабатывания взрывпакета в Мурманской области, удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что в среду в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда (взрывпакет), пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы.
"Состояние всех пяти человек удовлетворительное, им была своевременно оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что по факту произошедшего правоохранительные органы совместно с командованием гарнизона проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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