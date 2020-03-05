Источник рассказал о состоянии военных, пострадавших под Мурманском

МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Состояние все пятерых военнослужащих-контрактников, пострадавших в результате срабатывания взрывпакета в Мурманской области, удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что в среду в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда (взрывпакет), пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы.
"Состояние всех пяти человек удовлетворительное, им была своевременно оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что по факту произошедшего правоохранительные органы совместно с командованием гарнизона проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.