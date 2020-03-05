Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.

Компания, представляющая интересы Шварценеггера, заявляет, что российская фирма неправомерно использовала право актера на публичность. Истцы требуют от ответчика прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему десять миллионов долларов вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота.

Как говорится в иске, "Промобот" показывает робота-двойника актера на публичных мероприятиях для рекламы и продажи своей продукции. Так, в январе его показывали на выставке CES в Лас-Вегасе, после чего адвокат Марти Сингер и потребовал прекратить использование образа актера. Как отмечает TMZ, "Промобот" пообещал приостановить демонстрацию робота-двойника, но в феврале вновь представил его на выставке игрушек в Нью-Йорке.

В компании сообщение TMZ об иске опровергли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Промобота", никаких исков от Арнольда Шварценеггера, из суда или любых других органов они не получали. Переговоры об использовании внешности Шварценеггера компания ведет уже несколько месяцев.

В октябре на Synergy Global Forum в Петербурге "Промобот" представил робота-двойника самому Шварценеггеру. Как сообщил тогда РИА Новости представитель компании, "ему и всем его партнерам очень понравилось".

Робот полностью имитирует внешность актера. Он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. "Лицо" андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.