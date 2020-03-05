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2020-03-05T15:15+0300
https://ria.ru/20200305/1568180238.html
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
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РИА Новости

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

10:51 05.03.2020 (обновлено: 15:15 05.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРобот с внешностью Арнольда Шварценеггера, представленный компанией Promobot на выставке форума "Сделано в России"
Робот с внешностью Арнольда Шварценеггера, представленный компанией Promobot на выставке форума Сделано в России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Робот с внешностью Арнольда Шварценеггера, представленный компанией Promobot на выставке форума "Сделано в России". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Компания, представляющая интересы Шварценеггера, заявляет, что российская фирма неправомерно использовала право актера на публичность. Истцы требуют от ответчика прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему десять миллионов долларов вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота.
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Как говорится в иске, "Промобот" показывает робота-двойника актера на публичных мероприятиях для рекламы и продажи своей продукции. Так, в январе его показывали на выставке CES в Лас-Вегасе, после чего адвокат Марти Сингер и потребовал прекратить использование образа актера. Как отмечает TMZ, "Промобот" пообещал приостановить демонстрацию робота-двойника, но в феврале вновь представил его на выставке игрушек в Нью-Йорке.
В компании сообщение TMZ об иске опровергли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Промобота", никаких исков от Арнольда Шварценеггера, из суда или любых других органов они не получали. Переговоры об использовании внешности Шварценеггера компания ведет уже несколько месяцев.
В октябре на Synergy Global Forum в Петербурге "Промобот" представил робота-двойника самому Шварценеггеру. Как сообщил тогда РИА Новости представитель компании, "ему и всем его партнерам очень понравилось".
Робот полностью имитирует внешность актера. Он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. "Лицо" андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.
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Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в московском метро, Музее современной истории России, МФЦ и Сбербанке.
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РоссияPromobotАрнольд ШварценеггерСШАТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Терминатора перепрограммировали адвокаты-евреи, теперь ему нужны деньги, а не одежда и мотоцикл.
5 марта, 12:19
euex- ukrainian
325810010
совсем плохи дела у Арни,раз побираться стал.
5 марта, 12:01
Жить-хорошо,а хорошо жить-еще лучше. .
521300022
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