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МСП Банк профинансирует девелопера ООО "Выбор" в Ярославле
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РИА Новости

МСП Банк профинансирует девелопера ООО "Выбор" в Ярославле

10:44 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку ярославскому застройщику ООО "Выбор", который будет осуществлять строительство по франшизе группы компаний ПИК, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк предоставил ООО "Выбор" кредит на сумму 850 миллионов рублей, из них 750 миллионов рублей составляет проектное финансирование в рамках 214-ФЗ, 100 миллионов рублей – мезонинное кредитование. Как ожидается, франшиза от ПИК позволит ярославской компании не только получать проектное финансирование на уникальных условиях, но и создавать продукт, востребованный на рынке.
В рамках сотрудничества с МСП Банком группа ПИК провела финансово-технический аудит проекта ООО "Выбор", разработала финансовую модель и бизнес-план проекта по требованиям банка. В дальнейшем ПИК также выступит консультантом по оптимизации архитектурных, конструктивных и инженерных решений, доработке фасадных решений и благоустройству территории, разработке маркетинговой стратегии и концепции продаж жилого комплекса "Арена" в Ярославле, отмечается в сообщении.
"Для МСП Банка одним из приоритетных направлений финансирования субъектов МСП является развитие городской экономики и комфортной городской среды. ГК ПИК постоянно работает над совершенствованием доступного жилья, и ее франчайзинговый проект решает сразу две важные задачи: создает в регионах жилье высокого качества, повышая комфорт местных жителей, и развивает местные строительные компании, которые преимущественно являются субъектами МСП. Финансирование ярославской компании стало первым этапом нашего сотрудничества, и мы уверены, что сможем совместно с ГК ПИК распространить этот опыт по всей России", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления МСП Банка Романа Капиноса.
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Общая площадь ЖК "Арена" составляет 34,065 тысяч квадратных метров. Это 480 квартир с отделкой, 25% которых будут переданы детям, оставшимся без попечения родителей, уточняется в сообщении.
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