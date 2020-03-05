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Религия и мировоззрение
2020-03-05T10:49+0300
https://ria.ru/20200305/1568180031.html
В РПЦ прокомментировали поправку о том, что "дети — достояние России"
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РИА Новости

В РПЦ прокомментировали поправку о том, что "дети — достояние России"

10:45 05.03.2020 (обновлено: 10:49 05.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ "Вера и слово". 30 октября 2018
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поправки к конституции касательно семьи и детей, в частности, что они являются "достоянием России", сформулированы в логике защиты традиционных семейных ценностей в стране, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков раскритиковал предложенную в основной закон страны поправку насчет детей как "достояния России", а не семьи, отметив, что она может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции. Поэтому ее принятие, по мнению Щипкова, вызывает опасения.
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
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"Поправки к конституции в этой области опираются на провозглашенный в рамках послания президента Федеральному Собранию высший национальный приоритет сбережение и приумножение народа России", - сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.
В связи с этим, по его словам, поправки закрепляют представление о браке как о союзе мужчины и женщины, обеспечивают приоритет семейного воспитания. Они, отметил представитель РПЦ, указывают на необходимость созданий условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
"Именно цель сделать заботу о детях конституционной основой жизни общества следует из публично доступной видеозаписи встречи президента с членами рабочей группы по внесению изменений в конституцию 26 февраля, с которой мы имели возможность внимательно ознакомиться. Декларация того, что дети – достояние России, указывает на их ценность для государства, а не только для родителей, и это важное, направленное на защиту семьи, основополагающее утверждение", - заключил Легойда.
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Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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