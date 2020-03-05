В РПЦ прокомментировали поправку о том, что "дети — достояние России"

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ "Вера и слово". 30 октября 2018

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поправки к конституции касательно семьи и детей, в частности, что они являются "достоянием России", сформулированы в логике защиты традиционных семейных ценностей в стране, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков раскритиковал предложенную в основной закон страны поправку насчет детей как "достояния России", а не семьи, отметив, что она может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции. Поэтому ее принятие, по мнению Щипкова, вызывает опасения.

"Поправки к конституции в этой области опираются на провозглашенный в рамках послания президента Федеральному Собранию высший национальный приоритет сбережение и приумножение народа России", - сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.

В связи с этим, по его словам, поправки закрепляют представление о браке как о союзе мужчины и женщины, обеспечивают приоритет семейного воспитания. Они, отметил представитель РПЦ, указывают на необходимость созданий условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

"Именно цель сделать заботу о детях конституционной основой жизни общества следует из публично доступной видеозаписи встречи президента с членами рабочей группы по внесению изменений в конституцию 26 февраля, с которой мы имели возможность внимательно ознакомиться. Декларация того, что дети – достояние России, указывает на их ценность для государства, а не только для родителей, и это важное, направленное на защиту семьи, основополагающее утверждение", - заключил Легойда.