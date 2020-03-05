Армия Израиля разрушила дома обвиняемых в причастности к убийству

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Во время операции по сносу домов вспыхнули беспорядки. Местные жители бросали в израильских военнослужащих камни. Армия применила спецсредства для разгона протестующих.

Взрыв произошел в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан 23 августа прошлого года. Его жертвой стала израильтянка Рина Шнерб, ее отец и брат получили ранения.