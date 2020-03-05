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Армия Израиля разрушила дома обвиняемых в причастности к убийству
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РИА Новости

Армия Израиля разрушила дома обвиняемых в причастности к убийству

10:42 05.03.2020
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© AP Photo / Khalil HamraПалестинская женщина у разрушенного ударами Израильской армии дома
Палестинская женщина у разрушенного ударами Израильской армии дома
© AP Photo / Khalil Hamra
Палестинская женщина у разрушенного ударами Израильской армии дома. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Армия Израиля снесла дома палестинцев, обвиняемых в причастности к убийству девушки в районе еврейского поселения Долев, сообщила пресс-служба израильских военных.
"Сегодня ночью военнослужащие армии Израиля снесли дома террористов Валида Ханатши и Язана Мгамаса в городе Рамалла и деревне Бир-Зейт. Террористы, совместно с другими членами группы, совершили нападение 23 августа 2019 года, в котором была убита Рина Шнерб и были ранены ее отец и брат ", - говорится в сообщении армии.
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Во время операции по сносу домов вспыхнули беспорядки. Местные жители бросали в израильских военнослужащих камни. Армия применила спецсредства для разгона протестующих.
Взрыв произошел в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан 23 августа прошлого года. Его жертвой стала израильтянка Рина Шнерб, ее отец и брат получили ранения.
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