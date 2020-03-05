В Грузии зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана. Архивное фото

Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана

ТБИЛИСИ, 5 мар – РИА Новости. Четвертый случай заражения Четвертый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Грузии , заявил глава центра по контролю над заболеваниями Минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.

"Факт наличия коронавируса подтвердился у гражданина Грузии, который недавно побывал в Италии",- заявил Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, симптомы вируса у пациента выявились не сразу, а спустя неделю после возвращения на родину.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.