Польша пригласит Россию наблюдать за учениями Defender 2020

"Странам ОБСЕ, в том числе России, будет предложено наблюдать за частью учения Defender-Europe 20, проходящего в Польше", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Польша вышлет приглашения до 1 апреля. Учения начались на минувшей неделе: первые военнослужащие США уже пересекли польскую границу.
По данным Аналитического бюллетеня правительственного центра безопасности Польши, учения Defender 2020 проводят для отработки переброски американских войск в Европу. Учения будут третьими по величине на европейском континенте со времен холодной войны. После разгрузки военной техники из судов произойдет его дальнейшее перемещение наземным транспортом в районы оперативного назначения через территорию Германии и Польши до стран Балтии.
3 марта, 17:50Сказано в эфире"Накаляют обстановку". Военный эксперт об учениях НАТО Defender 2020В планы НАТО не входит укреплять с Россией меры деэскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя предстоящие учения Defender 2020. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Щербаков прокомментировал ситуацию.
По данным бюллетеня, всего в маневрах примут участие в общей сложности 37 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров. В них примут участие силы, в частности, от сухопутных войск: командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, а также подразделения поддержки этих сил. Кроме того, будут участвовать подразделения ВВС и морской пехоты США.