Польша пригласит Россию наблюдать за учениями Defender 2020

ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Россия будет приглашена наблюдать за учениями по переброске войск Россия будет приглашена наблюдать за учениями по переброске войск США в Европу Defender 2020, сообщает Минобороны Польши

"Странам ОБСЕ, в том числе России, будет предложено наблюдать за частью учения Defender-Europe 20, проходящего в Польше", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Польша вышлет приглашения до 1 апреля. Учения начались на минувшей неделе: первые военнослужащие США уже пересекли польскую границу.

По данным Аналитического бюллетеня правительственного центра безопасности Польши, учения Defender 2020 проводят для отработки переброски американских войск в Европу. Учения будут третьими по величине на европейском континенте со времен холодной войны. После разгрузки военной техники из судов произойдет его дальнейшее перемещение наземным транспортом в районы оперативного назначения через территорию Германии и Польши до стран Балтии.