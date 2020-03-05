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Красный Крест направил на Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью
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РИА Новости

Красный Крест направил на Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью

10:35 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста в Донбассе
Автомобиль Красного Креста в Донбассе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Красного Креста в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало два грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны", - говорится в сообщении.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКрасный КрестВ мире
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