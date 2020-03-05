Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T10:35+0300
https://ria.ru/20200305/1568179524.html
В Японии могут ввести карантин для прибывающих из Китая и Южной Кореи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566704429_0:17:1952:1115_1036x0_80_0_0_7dd5e6c09123cb02f9791983009e0efa.jpg
РИА Новости

В Японии могут ввести карантин для прибывающих из Китая и Южной Кореи

10:35 05.03.2020
321
© REUTERS / YonhapМедицинский работник измеряет температуру президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, прибывшему на Национальную ассамблею в Сеул
Медицинский работник измеряет температуру президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, прибывшему на Национальную ассамблею в Сеул
© REUTERS / Yonhap
Медицинский работник измеряет температуру президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, прибывшему на Национальную ассамблею в Сеул
ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность введения двухнедельного карантина для всех лиц, въезжающих в страну из Китая и Южной Кореи, из опасений распространения нового коронавируса, сообщила во вторник на своем сайте японская газета "Иомиури".
По ее данным, действие выданных в Китае и Южной Корее туристических виз будет приостановлено, туристов из этих стран попросят не посещать Японию.
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
Вчера, 09:53
В Петербурге госпитализировали итальянца с подозрением на коронавирус
Полеты в Японию из Китая и Южной Кореи будут ограничены только рейсами в международные аэропорты Нарита к востоку от Токио и Кансай в Осаке. Что касается морских судов, то пассажирские перевозки власти Японии попросят приостановить.
Как отмечает "Иомиури", эти меры по правилам въезда из Китая и Южной Кореи будут объявлены уже в четверг.
Как стало известно, временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране, может быть принят в нижней палате представителей парламента Японии 12 марта и на следующей неделе уже вступить в силу.
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Вчера, 08:51
Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1038 человек
Вирус, вызывающий воспаление легких COVID-19, начал свое распространение из китайского города Ухань (провинция Хубэй).
Число зараженных в самом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
100000
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПарламент ЯпонииЯпонияВ мире
Рекомендуем
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле, Южная Корея
Минтранс сообщил о возвращении большинства россиян из Южной Кореи
Девушка в маске
Закон об объявлении ЧП из-за вируса в Японии могут принять 12 марта
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1038 человек
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму снизили цены на отдых
Автомобиль скорой помощи в Японии
В Японии число заразившихся новым коронавирусом достигло 1055 человек
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" объяснил, почему не отменяет рейсы в Китай
Экскурсия на производстве вина
Роскачество рассказало, как правильно выбрать розовое вино
Женщина в маске
Австралия запретила въезд иностранцам, прибывающим из Южной Кореи
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 35 человек
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1015 человек
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число новых случаев заражения COVID-19 в Южной Корее начало снижаться
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Китай в ближайшее время направит гуманитарную помощь Южной Корее
Российские туристы в Анталье
Анталья рассчитывает принять шесть миллионов россиян в этом году
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
МИД порекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
01:21Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
Лента новостейМолния