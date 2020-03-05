В Японии могут ввести карантин для прибывающих из Китая и Южной Кореи

ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность введения двухнедельного карантина для всех лиц, въезжающих в страну из Китая и Южной Кореи, из опасений распространения нового коронавируса, сообщила во вторник на своем сайте японская газета "Иомиури".
По ее данным, действие выданных в Китае и Южной Корее туристических виз будет приостановлено, туристов из этих стран попросят не посещать Японию.
Полеты в Японию из Китая и Южной Кореи будут ограничены только рейсами в международные аэропорты Нарита к востоку от Токио и Кансай в Осаке. Что касается морских судов, то пассажирские перевозки власти Японии попросят приостановить.
Как отмечает "Иомиури", эти меры по правилам въезда из Китая и Южной Кореи будут объявлены уже в четверг.
Как стало известно, временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране, может быть принят в нижней палате представителей парламента Японии 12 марта и на следующей неделе уже вступить в силу.
Вирус, вызывающий воспаление легких COVID-19, начал свое распространение из китайского города Ухань (провинция Хубэй).
Число зараженных в самом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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