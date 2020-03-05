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В "Яндекс.Маркет" рассказали, на что вырос спрос перед 8 марта
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РИА Новости

В "Яндекс.Маркет" рассказали, на что вырос спрос перед 8 марта

10:31 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина с цветами на Рижском рынке в Москве
Мужчина с цветами на Рижском рынке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина с цветами на Рижском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спрос на конфеты в коробках, шампанское, комнатные цветы, а также подарочные сертификаты традиционно вырос накануне 8 марта, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета".
Исследование основано на данных сравнения количества переходов пользователей в интернет-магазины, сделанных с 26 февраля по 3 марта 2020 года, с количеством переходов пользователей в интернет-магазины, сделанных с 29 января по 4 февраля 2020 года и с 27 февраля по 5 марта 2019 года.
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"Традиционно рос спрос на конфеты в коробках и подарочные сертификаты — перед праздником их стали искать почти в два раза чаще. Средняя стоимость популярных предложений конфет в коробках составила 986 рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году", - уточняется в исследовании.
Аналитики сервиса также отметили, что по сравнению с прошлым месяцем в 1,8 раза вырос спрос на шампанское и игристые вина, а более чем в 1,5 раза — на комнатные и искусственные цветы и вазы.
Помимо этого, накануне 8 марта пользователи сервиса стали чаще искать товары для красоты: как косметику, так и технику. "Особым спросом пользовались наборы для макияжа и парфюмерия (средняя стоимость популярных предложений в парфюмерии составила 3746 рублей). Среди гаджетов самыми популярными были электробигуди (спрос вырос в два раза) и различная техника для укладки волос (в 1,5 раза)", - уточняют аналитики.
Кроме того, эксперты сервиса зафиксировали и другие тенденции: по сравнению с прошлым месяцем примерно в полтора раза вырос спрос на икру и машинки для удаления катышков, а по сравнению с прошлым годом в два раза вырос спрос на игровые ретроприставки и тандыры.
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Яндекс.МаркетМеждународный женский деньОбщество
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