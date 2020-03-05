В "Яндекс.Маркет" рассказали, на что вырос спрос перед 8 марта

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спрос на конфеты в коробках, шампанское, комнатные цветы, а также подарочные сертификаты традиционно вырос накануне Спрос на конфеты в коробках, шампанское, комнатные цветы, а также подарочные сертификаты традиционно вырос накануне 8 марта , говорится в исследовании "Яндекс.Маркета"

Исследование основано на данных сравнения количества переходов пользователей в интернет-магазины, сделанных с 26 февраля по 3 марта 2020 года, с количеством переходов пользователей в интернет-магазины, сделанных с 29 января по 4 февраля 2020 года и с 27 февраля по 5 марта 2019 года.

"Традиционно рос спрос на конфеты в коробках и подарочные сертификаты — перед праздником их стали искать почти в два раза чаще. Средняя стоимость популярных предложений конфет в коробках составила 986 рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году", - уточняется в исследовании.

Аналитики сервиса также отметили, что по сравнению с прошлым месяцем в 1,8 раза вырос спрос на шампанское и игристые вина, а более чем в 1,5 раза — на комнатные и искусственные цветы и вазы.

Помимо этого, накануне 8 марта пользователи сервиса стали чаще искать товары для красоты: как косметику, так и технику. "Особым спросом пользовались наборы для макияжа и парфюмерия (средняя стоимость популярных предложений в парфюмерии составила 3746 рублей). Среди гаджетов самыми популярными были электробигуди (спрос вырос в два раза) и различная техника для укладки волос (в 1,5 раза)", - уточняют аналитики.