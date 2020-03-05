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2020-03-05T12:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568179317.html
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
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РИА Новости

Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

10:31 05.03.2020 (обновлено: 12:55 05.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции выходит из зала судебных заеданий
Сотрудник полиции выходит из зала судебных заеданий
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар — РИА Новости. В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.
По данным ведомства, в сентябре жительница Верхнеуральска 1942 года рождения выступила на встрече жителей района с тогда еще временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Текслером и рассказала, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности. О том же пенсионерка говорила и на заседании районного собрания депутатов.
Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев
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Чиновница в ответ подала в суд. В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
Сама подсудимая вину не признала.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
16 апреля 2019, 17:27
Дело о клевете на губернатора Тамбовской области прекратили
9321611059
Обсудить 13
РоссияВерхнеуральскЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А судья-то молодец! Во всём разобрался всё учёл, и...Пенсионерку к смерти приговорил. Ей и пяти тысяч для страху было-бы перебором (как условно). Некрасиво это - мягко говоря.
5 марта, 11:27
ИЛИгорь Липунов
14100116
Языком у нас любят потрепать.
5 марта, 11:20
Д Денис Хорошев
000000
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