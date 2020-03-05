Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар — РИА Новости. В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.
По данным ведомства, в сентябре жительница Верхнеуральска 1942 года рождения выступила на встрече жителей района с тогда еще временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Текслером и рассказала, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности. О том же пенсионерка говорила и на заседании районного собрания депутатов.
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Чиновница в ответ подала в суд. В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
Сама подсудимая вину не признала.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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