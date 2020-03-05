Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым

ХАБАРОВСК, 5 мар – РИА Новости. Бывший заместитель мэра Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".

Как сообщают местные СМИ, 23 февраля мужчина был в гостях, потом ушел за своей машиной и пропал. Его тело обнаружено на Большом Уссурийском острове под Хабаровском. Возбуждено уголовное дело.

"Тело найдено вчера, но нашли его не наши волонтеры. Информацию о гибели нам предоставили родственники, мы ее разместили на сайте", - сказал собеседник агентства.

Комментарии в следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости получить не удалось.