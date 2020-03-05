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2020-03-05T12:27+0300
https://ria.ru/20200305/1568179137.html
Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым
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РИА Новости

Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым

10:25 05.03.2020 (обновлено: 12:27 05.03.2020)
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© Фото : сайт Администрации города ХабаровскаЕвгений Колосов
Евгений Колосов
© Фото : сайт Администрации города Хабаровска
Евгений Колосов. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 мар – РИА Новости. Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
Как сообщают местные СМИ, 23 февраля мужчина был в гостях, потом ушел за своей машиной и пропал. Его тело обнаружено на Большом Уссурийском острове под Хабаровском. Возбуждено уголовное дело.
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"Тело найдено вчера, но нашли его не наши волонтеры. Информацию о гибели нам предоставили родственники, мы ее разместили на сайте", - сказал собеседник агентства.
Комментарии в следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости получить не удалось.
Колосов в 2016 году был осужден по статье "превышение должностных полномочий" за то, что разрешил коммерсанту установить гаражи на земельном участке по улице Совхозной, а также вырубить там деревья. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На суде свою вину он не признал.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ХабаровскПроисшествия
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