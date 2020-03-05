Росздравнадзор Приморья сообщил о нехватке масок в аптеках

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Росздравнадзор Приморья сообщил в центральный аппарат о недостатке поставок масок в аптеки, в минздраве региона заявили, что медицинских учреждениях ситуация стабильная, есть трехмесячный запас.
Представители крупнейших аптечных сетей региона "Монастырев" и "Аптека25.рф" сообщили РИА Новости, что маски у них закончились в конце февраля. К вечеру среды они была раскуплена еще в одной сети - "Овита".
И.о. руководителя территориального органа Росздравнадзора по региону Татьяна Нестеренко рассказала РИА Новости, что ведомство проводит ежедневный мониторинг, и уже в понедельник сообщение о сложившейся ситуации было направлено в центральный аппарат Росздравнадзора.
"В начале марта медицинские маски в нескольких аптеках еще были, тем более, мы ожидали поставку 50 тысяч медицинских масок в аптечную сеть "Овита", которые должны были поступить в регион с 3 по 5 марта. Сегодня стало известно, что поставки не будет", - сообщила собеседница агентства.
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По ее словам, у аптечных сетей заявки на поставки масок в регион производители не принимают.
В медицинских организациях Приморья ситуация стабильна.
"В медицинских учреждениях у нас средний трехмесячный запас (масок)", - сказала РИА Новости представитель минздрава региона.
В середине февраля власти Приморья отмечали, что жители региона жалуются на нехватку защитных медицинских масок, в достаточном количестве они были только в двух крупных сетях края. Управление Росздравнадзора в Приморье тогда призывало местных жителей не скупать массово медицинские маски, чтобы не было дефицита этих защитных изделий в крае.
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