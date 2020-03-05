В Белоруссии возбудили дело о рассылке писем о коронавирусе

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела о взломе почты учреждений здравоохранения и рассылке от их имени писем о распространении в стране нового типа коронавируса , в которых также содержались ссылки на загрузку вредоносного программного обеспечения, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации учреждений здравоохранения", - отмечается в сообщении на сайте СК.

По его данным, "12 февраля с заявлением в милицию обратился руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и сообщил, что к принадлежащему учреждению электронному почтовому ящику был осуществлен несанкционированный доступ". После этого от имени центра были разосланы сообщения, в которых содержались ссылки на загрузку вредоносного программного обеспечения, отмечается в сообщении. В ходе следствия установлено, что помимо неоднократных входов на почту, неизвестные также неоднократно удаляли письма.

Кроме того, отметили в СК, с аналогичным заявлением днем ранее обратился в милицию один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии, после того как в центр стали поступать уточняющие вопросы от адресатов сообщений, которые они якобы отправили по электронной почте. "В ходе следствия было установлено, что и в этом случае неизвестный осуществил несанкционированный доступ к почтовому ящику, принадлежащему учреждению, и отправил ряд сообщений контактам из адресной книги", - отмечается в сообщении.

В обоих случаях скомпрометированные электронные почтовые ящики были зарегистрированы на одном хостинге. После получения доступа к ним неизвестные рассылали сообщения со ссылкой на вредоносное программное обеспечение в тексте. "Сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии – в них содержалась не соответствующая действительности информация, касающаяся распространения коронавируса в Беларуси (на тот момент в стране не было зарегистрированных случаев нового коронавируса - ред.). После открытия имеющихся в сообщении ссылок на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий вредоносный файл", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации", проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.