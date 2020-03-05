ВЭБ обвинил Киев в незаконной продаже акций украинской "дочки" банка

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе акции украинской "дочки" ВЭБа — Проминвестбанка, сообщили в российской госкорпорации.
Незаконные торги прошли 4 марта, стоимость оценивается в 268 миллионов гривен (почти 11 миллионов долларов), информации о покупателе нет.
Подчеркивается, что сделка состоялась вопреки решению Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций.
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Ранее на этой неделе Арбитражный институт Стокгольма подтвердил свое решение, однако в ВЭБ высказывали опасения, что Киев все равно проведет аукцион.
"Украина <...> продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствуют независимый суд, уважение и защита прав собственности", — заключили в компании.
Там также заявили, что будут отстаивать свои интересы в судах, чтобы компенсировать потери.
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Ситуация вокруг Проминвестбанка
ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.
Сейчас бумаги арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании с России ущерба за утраченное имущество в Крыму.
В июне 2019-го госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. В августе того же года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций с аукциона.
Тогда же Киев пытался продать пять миллиардов акций (99,7726% уставного капитала) на фондовой бирже ПФТС со стартовой ценой 532,1 миллиона гривен (20,4 миллиона долларов). Однако аукцион был отменен, как поясняла биржа, в связи с отсутствием заявок.
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