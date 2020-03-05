Аксенов не собирается отказываться от рукопожатий из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается отказываться от рукопожатий из-за распространения коронавируса

"А как – ногами здороваться? Нет, не собираюсь", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос РИА Новости, готов ли он отказаться от рукопожатий.

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем Twitter . Призвал отказаться от рукопожатий из-за коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали для профилактики заражения коронавирусом поддерживать чистоту рук, избегать рукопожатий и поцелуев, чаще проветривать помещение.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.