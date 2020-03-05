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2020-03-05T10:04+0300
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В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
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РИА Новости

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

10:04 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ОМСК, 5 мар - РИА Новости. Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Открытое письмо к министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову опубликовал на сайте BK55 редактор районной "Нашей газеты" Леонид Евсеев. В письме он приводит хронологию поступления жены его брата, матери четверых детей, 44-летней Елены Евсеевой, в больницу. По словам Евсеева, 13 февраля Елена почувствовала головную боль и тошноту и обратилась к терапевту в центральную райбольницу. Врач выписал ей препараты для нормализации высокого давления и отправил домой.
По информации журналиста, к вечеру состояние Елены ухудшилось, ее на "скорой" увезли в центральную больницу Горьковского района, оттуда по неизвестной причине отправили в другую больницу, за 40 километров в Калачинском районе. На следующий день женщину отвезли обратно в Горьковский район, спустя несколько дней из реанимации Елену снова повезли в Калачинскую больницу, в итоге 19 февраля женщина умерла, у нее диагностировали ишемический инсульт и отек мозга, отмечает Евсеев.
В среду, 26 февраля, после публикации открытого письма, минздрав и прокуратура заявили о начале проверок.
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"После вмешательства губернатора омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой в областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ. Ранее проведенная минздравом проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района", - сообщили в минздраве.
В ведомстве добавили, что следователям предстоит определить причинно-следственную связь между ошибками медиков и смертью пациентки.
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Омская областьГорьковский районПроисшествия
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