В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

ОМСК, 5 мар - РИА Новости. Главврачей двух районных больниц Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Открытое письмо к министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову опубликовал на сайте BK55 редактор районной "Нашей газеты" Леонид Евсеев. В письме он приводит хронологию поступления жены его брата, матери четверых детей, 44-летней Елены Евсеевой, в больницу. По словам Евсеева, 13 февраля Елена почувствовала головную боль и тошноту и обратилась к терапевту в центральную райбольницу. Врач выписал ей препараты для нормализации высокого давления и отправил домой.

По информации журналиста, к вечеру состояние Елены ухудшилось, ее на "скорой" увезли в центральную больницу Горьковского района, оттуда по неизвестной причине отправили в другую больницу, за 40 километров в Калачинском районе. На следующий день женщину отвезли обратно в Горьковский район, спустя несколько дней из реанимации Елену снова повезли в Калачинскую больницу, в итоге 19 февраля женщина умерла, у нее диагностировали ишемический инсульт и отек мозга, отмечает Евсеев.

В среду, 26 февраля, после публикации открытого письма, минздрав и прокуратура заявили о начале проверок.

"После вмешательства губернатора омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой в областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ. Ранее проведенная минздравом проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района", - сообщили в минздраве.