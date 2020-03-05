МИД не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москва не видит проблем в том, что США планируют протестировать гиперзвуковое оружие, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков

"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", — сказал Ермаков.

Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны Соединенных Штатов Майк Уайт заявил, что Вашингтон намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х в рамках эксперимента "Экспериментальный пуск номер два".

По его словам, Пентагон уже перешел от разработки к созданию прототипов, а следующей стадией станет закупка действующих систем вооружений. Уайт отметил, что Штаты десятилетиями опережали всех в гиперзвуковых технологиях, однако "последовательно принимали решение не применять это в вооружении".

В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин представил гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" "Кинжал" . Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.