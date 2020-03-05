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https://ria.ru/20200305/1568177991.html
МИД не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США
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РИА Новости

МИД не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США

10:00 05.03.2020 (обновлено: 11:42 05.03.2020)
22005
© US Air ForceПервый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
© US Air Force
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москва не видит проблем в том, что США планируют протестировать гиперзвуковое оружие, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", — сказал Ермаков.

Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны Соединенных Штатов Майк Уайт заявил, что Вашингтон намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х в рамках эксперимента "Экспериментальный пуск номер два".
По его словам, Пентагон уже перешел от разработки к созданию прототипов, а следующей стадией станет закупка действующих систем вооружений. Уайт отметил, что Штаты десятилетиями опережали всех в гиперзвуковых технологиях, однако "последовательно принимали решение не применять это в вооружении".
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Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что у США есть много "супербыстрых ракет", хотя ранее речь шла лишь о разработке гиперзвукового оружия.
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