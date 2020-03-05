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Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за датчика
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РИА Новости

Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за датчика

09:57 05.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры идут по коридору нового международного терминала С в аэропорту Шереметьево
Пассажиры идут по коридору нового международного терминала С в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пассажиры идут по коридору нового международного терминала С в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет А330, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" благополучно приземлился А330 рейсом N520 Москва-Дубай из-за срабатывания датчика неисправности навигации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при посадке самолета пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Дубай (эмират)МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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