Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за датчика

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет А330, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" благополучно приземлился А330 рейсом N520 Москва-Дубай из-за срабатывания датчика неисправности навигации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при посадке самолета пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.