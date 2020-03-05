Посол Китая выразил благодарность России от жителей Уханя

Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань. Архивное фото

Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жители города Жители города Ухань в китайской провинции Хубэй, где ведется борьба с распространением коронавируса, не забудут материальную поддержку и сочувствие со стороны России , заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй

"Дружеские отношения между жителями Уханя и российским народом закаляются в процессе противоэпидемической борьбы и развиваются в духе "друг познается в беде". Российское правительство специальным рейсом направило в Китай 23 тонны гуманитарной помощи. Представители российской общественности снимают видеообращения со словами поддержки в адрес Китая и города Ухань. Жители Уханя никогда не забудут вашу материальную помощь, преодолевшую трудности далекого пути, а также благодарят вас за поддержку и сочувствие", - говорится в статье посла КНР, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Ханьхуэй также отметил, что Ухань — город, который поддерживает тесное взаимодействие с Россией.

"Ухань является одним из центральных городов в рамках китайско-российского механизма сотрудничества "Янцзы — Волга" и играет ключевую роль в региональном сотрудничестве между двумя странами", - добавил посол КНР.

Как отметил дипломат, есть уверенность, что нынешней эпидемии коронавируса будет положен конец и "Китай искренне пригласит россиян посетить Ухань, чтобы посмотреть на этот город-герой, послушать трогательные истории его жителей, пообщаться с ними о повседневных делах".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19