Пресс-конференция о Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина

Участники:
- певец, композитор, идейный вдохновитель форума Леонид АГУТИН;
- заместитель генерального директора и генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;
- генеральный продюсер II Музыкального образовательного форума Леонида Агутина Светлана МИТРОФАНОВА;
- генеральный продюсер ПЦ Леонида Агутина, продюсер шоу "Голос" Андрей СЕРГЕЕВ;
- директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга ФИЛИПЕНКОВА.
II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина пройдет с 12 по 22 июня на горном курорте Красная Поляна в Сочи. Это возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими фигурами российского шоу-бизнеса и международными партнерами. Завершит событие гала-концерт с участием Леонида Агутина и других звезд российской эстрады. Ведущим концерта станет Вадим Такменев. Трансляция состоится на телеканале НТВ.
В рамках форума – вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, первый в нашей стране высокогорный фэшн-показ на высоте 2200 метров, который войдет в Книгу рекордов России, а также курсы повышения квалификации для педагогов от Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы с выдачей дипломов. Агентство Sputnik выступает международным информационным партнером Форума.
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- певец, композитор, идейный вдохновитель форума Леонид АГУТИН;
- заместитель генерального директора и генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;
- генеральный продюсер II Музыкального образовательного форума Леонида Агутина Светлана МИТРОФАНОВА;
- генеральный продюсер ПЦ Леонида Агутина, продюсер шоу "Голос" Андрей СЕРГЕЕВ;
- директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга ФИЛИПЕНКОВА.
II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина пройдет с 12 по 22 июня на горном курорте Красная Поляна в Сочи. Это возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими фигурами российского шоу-бизнеса и международными партнерами. Завершит событие гала-концерт с участием Леонида Агутина и других звезд российской эстрады. Ведущим концерта станет Вадим Такменев. Трансляция состоится на телеканале НТВ.
В рамках форума – вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, первый в нашей стране высокогорный фэшн-показ на высоте 2200 метров, который войдет в Книгу рекордов России, а также курсы повышения квалификации для педагогов от Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы с выдачей дипломов. Агентство Sputnik выступает международным информационным партнером Форума.
Аккредитация по e-mail: anastasiaosidach@gmail.com
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/