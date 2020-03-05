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Пресс-конференция о Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина
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РИА Новости

Пресс-конференция о Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина

09:50 05.03.2020 (обновлено: 10:47 05.03.2020)
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10 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению II Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.
Участники:
- певец, композитор, идейный вдохновитель форума Леонид АГУТИН;
- заместитель генерального директора и генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;
- генеральный продюсер II Музыкального образовательного форума Леонида Агутина Светлана МИТРОФАНОВА;
- генеральный продюсер ПЦ Леонида Агутина, продюсер шоу "Голос" Андрей СЕРГЕЕВ;
- директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга ФИЛИПЕНКОВА.

II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина пройдет с 12 по 22 июня на горном курорте Красная Поляна в Сочи. Это возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими фигурами российского шоу-бизнеса и международными партнерами. Завершит событие гала-концерт с участием Леонида Агутина и других звезд российской эстрады. Ведущим концерта станет Вадим Такменев. Трансляция состоится на телеканале НТВ.
В рамках форума – вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, первый в нашей стране высокогорный фэшн-показ на высоте 2200 метров, который войдет в Книгу рекордов России, а также курсы повышения квалификации для педагогов от Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы с выдачей дипломов. Агентство Sputnik выступает международным информационным партнером Форума.

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