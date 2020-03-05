Власти ОАЭ призвали жителей страны воздержаться от путешествий

ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ призвало эмиратских подданных и проживающих в стране иностранных резидентов воздержаться от выездов за границу в связи с распространением нового типа коронавируса, говорится в сообщении Минздрава в Twitter.
"Министерство здравоохранения настоятельно призывает подданных страны и проживающих в ней иностранцев воздержаться в случае отсутствия необходимости от поездок за рубеж в нынешней ситуации в связи с распространением коронавируса в ряде стран", - отмечается в сообщении.
Ранее власти ОАЭ объявили, что с 8 марта закрывают на месяц для дезинфекции все средние и высшие учебные заведения страны и отправляют школьников на каникулы, во время которых они будут учиться дистанционно. Во вторник Минздрав Эмиратов сообщил, что в стране выявлены шесть новых случаев заболевания коронавирусом среди тех, кто контактировали с двумя заболевшими участниками велогонки "Тур ОАЭ" из Франции. В числе зараженных коронавирусом спортсменов оказались и два россиянина, которых поместили в больницу. Остальные члены российской команды находятся на карантине в отеле на острове Яс на въезде в столицу ОАЭ Абу-Даби.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.