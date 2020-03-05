Власти ОАЭ призвали жителей страны воздержаться от путешествий

"Министерство здравоохранения настоятельно призывает подданных страны и проживающих в ней иностранцев воздержаться в случае отсутствия необходимости от поездок за рубеж в нынешней ситуации в связи с распространением коронавируса в ряде стран", - отмечается в сообщении.

Ранее власти ОАЭ объявили, что с 8 марта закрывают на месяц для дезинфекции все средние и высшие учебные заведения страны и отправляют школьников на каникулы, во время которых они будут учиться дистанционно. Во вторник Минздрав Эмиратов сообщил, что в стране выявлены шесть новых случаев заболевания коронавирусом среди тех, кто контактировали с двумя заболевшими участниками велогонки "Тур ОАЭ" из Франции. В числе зараженных коронавирусом спортсменов оказались и два россиянина, которых поместили в больницу. Остальные члены российской команды находятся на карантине в отеле на острове Яс на въезде в столицу ОАЭ Абу-Даби.