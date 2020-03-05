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2020-03-05T09:33+0300
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Налоговики потребовали от рестораторов объединить заведения в холдинги
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РИА Новости

Налоговики потребовали от рестораторов объединить заведения в холдинги

09:33 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРесторан
Ресторан
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ресторан. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН), в холдинги, которые будут платить НДС, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников.
По словам собеседника издания, близкого к одной из ресторанных групп, ФНС не устраивает наличие множества управляющих ресторанами компаний, которые работают по "упрощенке", но принадлежат одной группе. При этом указания налоговиков носят "неформальный характер", утверждает источник. Существование проблемы подтвердила совладелица московской ресторанной группы, а также президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Последний говорит, что налоговая служба задумалась о программе повышения прозрачности рынка общественного питания.
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В ФНС изданию заявили, что постоянно ведут работу с налогоплательщиками, получающими необоснованные преимущества, в том числе путем недобросовестного дробления бизнеса.
По словам совладельца Hurma Group of Companies Дмитрия Левицкого, более 90% заведений в РФ сегодня имеет право работать по упрощенной системе налогообложения. Объединение заведений в холдинг, который будет платить НДС, вызовет рост налоговой нагрузки и приведет к краху всех точек, т.к. они проиграют ценовую конкуренцию ресторанам, работающим по УСН, предупреждает он. С другой стороны, как отмечает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков, крупные сети ресторанов получают преференции и льготы у поставщиков или арендаторов в силу своего масштаба.
Партнер юридической компании "Нортия ГКС" Алексей Мельников указывает, что до недавнего времени ресторанные группы в своей массе были вне интересов налоговых органов. При этом, отмечает он, эта индустрия выглядит самой уязвимой перед претензиями ФНС относительно дробления бизнеса.
УСН подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Для его применения необходимо, чтобы штат сотрудников составлял менее 100 человек, а доход не превышал 150 миллионов рублей в год. В рамках УСН можно выбрать в качестве объекта налогообложения "доходы" (ставка в этом случае - 6%) или "доходы минус расходы" (ставка 15%).
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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