Минздрав Индии сообщил о 29 случаях заболевания коронавирусом в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения и поддержки семьи Глава министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии Харш Вардхан сообщил в четверг о 29 случаях заболевания новым коронавирусом

"В нашей стране по состоянию на 4 марта выявлено 29 случаев заболевания. Три случая было ранее отмечено в Керале, они (заболевшие) уже выздоровели. За последние три дня у нескольких путешественников был выявлен вирус – в том числе, у одного человека в Дели, который приехал из Италии, один в Телинганге (штат на юге страны) - приехавший из Дубая, но контактировавший с человеком из Сингапура. Оба они в стабильном состоянии", - сказал он, выступая перед верхней палатой парламента Индии.

Трансляцию выступления транслировали индийские телеканалы.

Среди заболевших также 16 итальянских туристов, два из них находятся в больнице в Джайпуре, остальные вместе с индийским водителем – в Дели. Еще шесть заболевших находятся в городе Агра, в штате Уттар-Прадеш, они контактировали с госпитализированным в Дели. Новый случай заболевания был выявлен у приехавшего в Дели из Италии человека, отметил министр. По его словам, состояние всех заболевших стабильное.

Накануне Вардзан сообщал про 28 случаев заболевания в Индии.

Глава министерства отметил, что в Индии создан запас респираторов N95 – подобные респираторы отфильтровывают из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона и более. Вардхан добавил, что власти начали регулярное наблюдение по всей стране за людьми, приехавших из стран, где отмечены случаи заболевания COVID-19.

"Наше внимание сосредоточено на соблюдении основных возможностей по обеспечению готовности к заболеваниям и реагированию на них, которые включают эпидемиологический надзор, лабораторную диагностику, наращивание потенциала медицинского персонала и информирование общественности о возможных рисках", - отметил Вардхан.