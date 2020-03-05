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2020-03-05T09:28+0300
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На напавшего на журналиста жителя Кирова завели еще одно дело
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РИА Новости

На напавшего на журналиста жителя Кирова завели еще одно дело

09:28 05.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Дело о покушении на повреждение чужого имущества возбудили на пассажира автомобиля в Кирове, который избил журналиста местного телеканала "Первый городской канал", снимавшего сюжет о нарушителях правил дорожного движения, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По данным следствия, в ночь на 8 февраля на перекрестке улиц Ленина и Блюхера патрульным нарядом ДПС был остановлен автомобиль под управлением молодого человека с признаками алкогольного опьянения. Пассажир машины стал требовать от находившегося на месте происшествия журналиста прекратить съемки видеокамеру, высказывал угрозы применения физической силы, а затем несколько раз ударил его. Сообщалось, что на пассажира было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистом, а равно с угрозой применения такого насилия).
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"Помимо этого, подозреваемый попытался повредить видеокамеру журналиста. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 167 УК РФ (покушение на повреждение чужого имущества). В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ по Кировской области, речь идет об Илье Фарафонове (Прозорове), который в 2009 году в возрасте 13 лет сбил трех молодых людей на пешеходном переходе. В результате один из пешеходов скончался, двое получили тяжёлые травмы. Позднее его неоднократно задерживали и штрафовали за езду без прав.
"Местонахождение Фарафонова устанавливается", - сказала агентству собеседница агентства.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
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